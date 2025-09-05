Conmoción en Brasil por arquero que murió tras atajar un penal en un torneo futsal

Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, de 31 años, falleció tras atajar un penal durante un torneo amateur de futsal. Los hechos ocurrieron en el municipio de Augusto Corrêa, estado de Pará.

El incidente ocurrió durante los Juegos de la Semana de la Patria 2025, dejando en shock a la comunidad deportiva local. El hecho tuvo lugar en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, donde Pixé, arquero del equipo Sindmoto.

Tras la atajada, el jugador se levantó para celebrar con un compañero, pero se desplomó repentinamente a pocos pasos. Testigos confirmaron que el arquero perdió el conocimiento de inmediato. Sus compañeros solicitaron asistencia médica. Pixé recibió primeros auxilios en el lugar y lo trasladaron al Hospital São Miguel, donde se confirmó su deceso minutos después.

Arquero iba a celebrar con un compañero

Las autoridades no han revelado la causa oficial de la muerte, y se aguarda un informe médico para esclarecer los detalles. El torneo, suspendido tras el incidente, forma parte de las actividades celebradas en la Semana de la Independencia, que culmina el 7 de septiembre. Videos del momento, captados por cámaras del evento, muestran a Pixé cayendo tras la atajada, lo que generó conmoción entre jugadores y espectadores.

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) emitió un comunicado lamentando la pérdida, destacando la dedicación y espíritu de equipo de Pixé. “Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con talento y pasión”, indicó el texto. Allí se extendieron condolencias a su familia y la comunidad deportiva.

Cactus24 05-09-2025

