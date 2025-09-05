Concecarirubana aprueba liquidación del Instituto Cuerpo de Bomberos de Carirubana

El Concejo Municipal en sesión ordinaria que emana el Acta Nº 2887 aprobó, en segunda discusión la Ordenanza de la Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos del Municipio Carirubana, con el quórum reglamentario.

Previo a la Sesión de aprobación, el instrumento jurídico fue revisado por la Comisión de Estilo y Técnicas Legislativas aplicando las normas correspondientes para ser presentada ante el cuerpo edilicio.

El Proceso de Supresión y Liquidación será llevado a cabo en un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial, según informa el órgano en redes sociales.

Cactus24 05-09-2025

