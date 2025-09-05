«Cegado por los celos»: Asfixió a su novia después de ir juntos a una fiesta

Winker Chirinos, fue detendio por el presunto femicidio de su pareja en la localidad de Güigüe, en el estado Carabobo. El crimen habría ocurrido tras una fiesta.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó en sus redes sociales sobre la captura de Chirinos. También precisó que el sospechoso será imputado del delito de femicidio agravado por el Ministerio Público de Carabobo.

«Cegado de la ira por los celos sostuvo una acalorada discusión con su pareja la ciudadana Wendy Alvarado, procediendo a asfixiarla con sus manos, hasta causarle la muerte», expuso Saab.

De acuerdo a la periodista Heberlizeth González, el crimen ocurrió en la madrugada domingo de la semana pasada en el sector El Milagro. La víctima de Chirinos fue identificada como Wendy Alejandra Alvarado Gamez de 24 años.

Presuntamente, Chirinos llegó de una fiesta y revisó el celular de Wendy, en donde encontró «unos mensajes que la comprometían». De inmediato se desató una severa discusión y, con el paso de los minutos, el sospechoso habría estrangulado a su pareja.

Wendy fue trasladada de emergencia al Hospital de Güigüe por sus familiares, pero la joven ingresó sin signos vitales. El personal médico alertó a las autoridades sobre el caso y se desplegó un operativo para dar con el paradero de Chirinos.

Las fuerzas de seguridad capturaron a Chirinos en la terminal de pasajeros Big Low, en Valencia, cuando buscaba huir del estado. Luego fue trasladado a los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Cactus24 (05-09-2025)

