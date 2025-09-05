Avanzan preparativos para celebrar la canonización de JGH y Carmen Rendiles

El próximo 19 de octubre en la Plaza San Pedro en Roma, se llevará a cabo la ceremonia de canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, se espera que la ceremonia se celebre a las 10:00 am (hora Roma).

A su vez, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez y el canciller Yván Gil, sostuvieron un encuentro, con el objetivo de coordinar los detalles de las próximas actividades de celebración en honor a la ceremonia de canonización de los beatos.

Gil apuntó a través de su cuenta en Telegram que la reunión permitió a los participantes establecer la agenda y los puntos de encuentro para las diversas actividades que se realizarán.

«Hemos llevado a cabo una reunión muy especial con la Alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, para coordinar las celebraciones en honor a la Ceremonia de Canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro en Roma el próximo 19 de octubre», apuntó Gil.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Meléndez expresó su apoyo y compromiso para garantizar que estas celebraciones se desarrollen de la mejor manera posible, permitiendo a los ciudadanos participar activamente en esta importante ocasión.

Fiestas en honor a JGH y Rendiles

Por otra parte, desde el Suntuario de la Candelaria. el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo, anunció que el día viernes 17 de octubre se realizará un Simposio en la Pontificia Universidad Lateranense para celebrar la santidad de estos compatriotas.

También señaló, que el día lunes 20 de octubre, se celebrará una Santa misa en Roma, presidida por el cardenal Pietro Parolin, junto a los venezolanos presentes, en acción de gracias a Dios por los nuevos santos.

Aunado a ello, en Caracas se realizará una celebración multitudinaria el 25 de octubre, el día antes de la fiesta litúrgica, de José Gregorio Hernández, con la participación de los obispos del país.

Se tratará de una fiesta que congregará a un número importante de fieles católicos que celebrarán su fe en Dios.

Asimismo, en Isnotú, estado Trujillo, habrá una programación especial, pues es el lugar del nacimiento del beato JGH.

En ese sentido, todas las diócesis y parroquias de Venezuela organizarán celebraciones para dar gracias a Dios y pedir su bendición por la intercesión de los nuevos santos.

Cactus24 05-09-2025

