Abogado fingió ser fiscal del MP  para extorsionar

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que su despacho avanza en el juicio seguido en contra del acusado Rafael Reyna, abogado de libre ejercicio, por el delito de extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso y legitimación de capitales.

De acuerdo con la reseña publicada en la mencionada dirección electrónica, Rafael Reyna, junto a exfuncionarios del Ministerio Público, ya imputados por corrupción en Carabobo, «exigían grandes cantidades de dinero a sus víctimas, simulando dicho sujeto ser fiscal del Ministerio Público».

Para cometer sus fechorías, «el mismo portando un carnet falso que lo identificaba como fiscal, se dedicaba a solicitar dinero a las partes en el proceso, con el objeto de ventilar casos ante fiscalías específicas, a su vez coordinaba con funcionarios los trámites de solicitudes de entregas de vehículos, objetos, inclusiones y exclusiones de personas en el Sistema Integrado de Información Policial, experticias, distribuciones, diligencias de investigación, entre otros».

A Reyna, al momento de su aprehensión, se le incautó la cantidad de 14 mil dólares y un vehículo, el cual es propiedad de un denunciante vinculado en una investigación.

Cactus24 (05-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.