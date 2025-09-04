Venezolano fue asesinado en Colombia por resistirse al robo

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Otro joven venezolano fue asesinado en Colombia, al resistirse al robo de sus pertenencias.

El connacional fue identificado como, Osvani José Cordero Borges, oriundo del municipio Lagunillas, estado Zulia.

Según la cuenta Cronicacol, el joven quedó gravemente herido al recibir un disparo y falleció en un centro de salud durante una intervención quirúrgica.

Cordero residía antes de migrar al vecino país, en la avenida 34, sector Barrio Obrero de Ciudad Ojeda.

Cactus24 04-09-2025

