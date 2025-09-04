Selección sub-15 se coronó Campeón Panamericano de Béisbol y avanza al Mundial Italia 2026

La selección de beisbol de Venezuela, categoría sub-15, se coronó de forma invicta en el Panamericano de la disciplina que se celebró en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de la ciudad de Barquisimeto, Lara, luego de propinarle una paliza de 15 carreras por 3 a su similar de Colombia, para además asegurar su boleto al Mundial de Italia de 2026.

El más destacado en el duelo fue el jardinero derecho Samuel Zivada, quien ligó de 2-1, impulsó tres carreras y anotó dos, seguido por los maderos de Nicolás Quintero y Adrián Crespo. El campocorto despachó un doble, remolcó par de rayitas y pisó el plato una vez, mientras que el receptor conectó un doble, fletó par de carreras y anotó una vez.

La victoria se la acreditó el relevista Luis García tras laborar por espacio de 2.2 entradas en las que apenas recibió un imparable, otorgó par de bases por bolas y ponchó a un contrario, a la vez que la derrota se la llevó el escopetero Oswaldo Cervantes después de permitir cuatro hits, cinco carreras, todas sucias y toleró seis boletos.

Este campeonato es el segundo que conquista el seleccionado criollo en el Panamericano, luego del obtenido en la edición que se celebró en el José Bernardo Pérez de Valencia, estado Carabobo, en 2022. En aquella ocasión, los criollos se titularon junto a Panamá debido a que el choque no pudo celebrarse por condiciones climáticas.

En el otro duelo de la jornada, el seleccionado de Brasil derrotó 11 por 7 a Perú para quedarse con el tercer lugar del certamen que otorgó un cupo al mundial de la categoría.

Cactus24 04-09-2025

