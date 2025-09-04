Quemó viva a su esposa porque cree que tiene la piel demasiado oscura

Un tribunal de la India ha condenado a muerte a un hombre por quemar viva a su esposa debido al color de su piel.

En sus declaraciones en su lecho de muerte, Lakshmi había dicho que su marido Kishandas «se burlaba regularmente de ella porque tenía la piel oscura».

El juez de distrito Rahul Choudhary, en la ciudad norteña de Udaipur, explicó la sentencia de muerte diciendo que el asesinato entraba en la categoría de «lo más raro de lo raro» y era «un crimen contra la humanidad».

El abogado de Kishanda dijo a la BBC que su cliente era inocente y que apelarían la orden.

El asesinato de Lakshmi ocurrida ocho años atrás y el veredicto, emitido este fin de semana, han causado conmoción en un país donde la obsesión pública por colorear está bien documentada.

El ataque a Lakshmi tuvo lugar la noche del 24 de junio de 2017, según la orden judicial vista por la BBC.

La decisión cita declaraciones que ella hizo antes de su muerte a la policía, a médicos y a un magistrado ejecutivo.

Lakshmi dijo que su esposo a menudo la llamaba «caballo» o «piel oscura» y la avergonzaba por su cuerpo desde su matrimonio en 2016.

La noche en que murió, Kishandas había traído una botella de plástico con un líquido marrón; dijo que era un medicamento para aclarar su piel.

Según las declaraciones, le aplicó el líquido en el cuerpo y cuando ella se quejó de que olía a ácido, le prendió fuego con una varilla de incienso.

Cuando su cuerpo empezó a arder, vertió el resto del líquido sobre ella y huyó.

Los padres y la hermana de Kishanda la llevaron al hospital donde más tarde murió.

«No será una exageración decir que este crimen brutal y desgarrador no fue sólo contra Lakshmi, sino que es un crimen contra la humanidad», dijo el juez Choudhary en su orden.

Kishandas, dijo, «rompió su confianza» y mostró «una crueldad excesiva al verter el líquido restante sobre ella» mientras se quemaba.

«Es un crimen que conmociona la conciencia de la humanidad, que ni siquiera puede ser imaginado en una sociedad sana y civilizada», añadió la orden.

El fiscal Dinesh Paliwal calificó la orden de «histórica» ​​y declaró a la BBC que esperaba que sirviera de «lección para otros en la sociedad».

Cactus24 (04-09-2025)

