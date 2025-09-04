Preso por amenazar a su vecina con un arma de fuego

Por el delito de amenaza de muerte con arma de fuego fue detenido en el sector Los Pinos, calle 4, parroquia Caripito, municipio Bolívar, estado Monagas, un sexagenario identificado como José Gregorio Rodríguez.

Las investigaciones del Cicpc revelaron que Rodríguez (64), se encontraba bajo los efectos del alcohol, cuando amenazó de muerte con un arma de fuego a su vecino si sus hijos continuaban jugando frente a su residencia, ya que le generaban molestias.

Pesquisas de la Coordinación de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Caripito, le incautaron el arma de fuego calibre 16 mm.

Quedando el detenido y el arma a la orden de la Fiscalía 15° del Ministerio Público del estado Monagas, para las actuaciones legales correspondientes.

Cactus24 04-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.