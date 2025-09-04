Milei expulsó de Argentina al dirigente venezolano José Gregorio Noriega

El Gobierno de Javier Milei expulsó la noche del miércoles al diputado José Gregorio Noriega, sancionado desde 2020 por Estados Unidos y la Unión Europea, que había ingresado a Argentina hace unos días.

«A este venezolano, sancionado por EE.UU. y la UE por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más! El patovica de Maduro había entrado ayer desde Brasil, un día antes del partido. Hoy se va. ¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!», anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La medida se adoptó después de que el partido Voluntad Popular (VP) exigiera públicamente al presidente Milei y a Patricia Bullrich, “acciones inmediatas” contra Noriega, a quien acusaron de ser un colaborador clave del chavismo en el socavamiento de la democracia.

En un comunicado, la organización señaló: “Que ningún aliado de la dictadura se mueva libremente (…) Noriega se vendió a la dictadura y hoy está libremente por el mundo, mientras valientes hermanos de lucha permanecen secuestrados por Nicolás Maduro”.

Alberto News

Cactus24 (04-09-2025)

