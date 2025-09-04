Maduro: Milicianos serán convocados para la jornada organizativa y movilización

Más de 8 millones 200 mil venezolanos y venezolanas que se alistaron, serán convocados por la Milicia Bolivariana este viernes 05 de septiembre para la gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas. El anuncio fue realizado este jueves por el presidente Nicolás Maduro desde el Puesto de Comando Presidencial.

El Mandatario nacional dijo que están llamados a participar los 5.336 circuitos comunales del país. De acuerdo a la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), será la «Primera vez en la historia que se van a activar las unidades comunales de la milicia, que engloban el mapa nacional de norte a sur, de este a oeste, hasta en la última comunidad; y los mecanismos de activación están establecidos», explicó el Jefe de Estado.

Cada Unidad Comunal de Milicia (UCM) va a tener un conjunto de bases populares de defensa integral. Son 15.751 bases populares de defensa integral que coinciden con los 15.751 centros electorales del país.

Esta primera activación será para brindar la primera inducción de esta nueva etapa y, una vez que se active, los alistados pasaran a niveles más elevados y superiores. La meta de mañana es movilizar a los 8 millones 200 mil venezolanos y venezolanas que están en el Sistema Defensivo Nacional, y que, sumado a la base poderosa de 4 millones 500 mil milicianos ya entrenados durante años, se suman los nuevos alistados y las nuevas alistadas», expresó el presidente Nicolás Maduro en su alocución.

Cactus24 04-09-2025

