Intentó hurtar en un local de la Puerta Maraven

Este 04 de septiembre, funcionarios de la Policía del Estado Falcón detuvieron a Renny René López Orozco, quien de acuerdo al sistema Siipol presentaba varias denuncias por delito de hurto.

La nota policial indica que López fue detenido, mientras intentaba hurtar víveres en un establecimiento comercial ubicado en la Puerta Maraven Parroquia Punta Cardón, Municipio Carirubana.

Una trabajadora del local observó la conducta sospechosa del individuo y, junto a una compañera, revisó las cámaras de vigilancia. Detectaron que el sujeto ocultaba productos en un suéter de manga larga.

Al activar la alarma «Santa María», se conformó una comisión policial que llegó al lugar y logró la captura del sospechoso.

Este fue trasladado a la sede de la Policía, quedando a disposición de la Fiscalía VI del Ministerio Público, a cargo del Abogado Jorge Polanco.

Cactus24 04-09-2025

