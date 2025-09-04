Diosdado Cabello: Un estadounidense fue deportado por error a Venezuela

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, comentó este miércoles que un ciudadano estadounidense fue deportado por error a Venezuela en uno de los vuelos de repatriación desde EE.UU.

Durante una emisión de su programa ‘Con el mazo dando’, Cabello explicó que un «señor mayor», originario del estado de Minnesota y que ni siquiera habla español, ingresó al país luego de ser enviado junto con un grupo de venezolanos deportados de EE.UU.

«Se devolvió una persona, ¿y saben por qué se devolvió? Porque es gringo. ¡Es gringo y lo mandaron para acá!», comentó Cabello en su programa sobre el episodio. «Él llegó aquí: ‘I don’t speak Spanish’ (‘Yo no hablo español’, en inglés). Los traductores nuestros le preguntaban: ‘Where are you from?’ (‘¿De dónde eres?’, en inglés) y él decía: ‘Minnesota'».

Según detalló el ministro, el hombre ya había pasado dos meses preso, tiene cuatro hijos y está casado con una ciudadana estadounidense. Luego de la confusión, calificada por Cabello como una «falta de seriedad y orden», fue devuelto a EE.UU., reseñó RT.

«¿No hay alguien que lleve el control de eso en EE.UU., que maneje eso con seriedad? Porque yo he denunciado aquí que nos dicen ‘300’ y llegan 110. Y nos mandan una lista y nos envían a otra gente. Pero no nos había ocurrido que nos mandaran a un estadounidense. Siempre hay una primera vez», concluyó.

Cactus24 04-09-2025

