Detenido adolescente por hurto de motocicleta en Siburúa

En el sector Siburúa, parroquia Guzmán Guillermo del Municipio Miranda, Polimiranda detuvo a un adolescente de 14 años, acusado de ser el autor del hurto de una moto marca MD-Haojin, modelo Águila 150 de color negro.

Los funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) del Polimiranda se movilizaron al lugar y, tras colectar las evidencias, trasladaron al detenido oriundo de Coro junto a la moto a la sede policial.

El caso fue remitido a la Fiscalía Undécima en materia de responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes, bajo la supervisión de la abogada Daniela Bello, para las acciones legales correspondientes.

Cactus24 04-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.