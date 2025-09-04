Detenido adolescente por hurto de motocicleta en Siburúa

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

En el sector Siburúa, parroquia Guzmán Guillermo del Municipio Miranda, Polimiranda detuvo a un adolescente de 14 años, acusado de ser el autor del hurto de una moto marca MD-Haojin, modelo Águila 150 de color negro.

Los funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) del Polimiranda se movilizaron al lugar y, tras colectar las evidencias, trasladaron al detenido oriundo de Coro junto a la moto a la sede policial.

El caso fue remitido a la Fiscalía Undécima en materia de responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes, bajo la supervisión de la abogada Daniela Bello, para las acciones legales correspondientes.

Cactus24 04-09-2025

