Corte de Apelaciones suspende la orden para desmantelar Alligator Alcatraz

El Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió este jueves el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el centro de detención migratoria Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz) a más tardar en octubre, un triunfo para el gobierno de Florida.

La jueza federal Kathleen Williams había rechazado la petición del gobierno de Donald Trump de suspender su orden de desmantelar el centro de detención, ubicado en medio de una reserva ambiental.

«El proyecto estaba afectando negativamente al medioambiente, estaba controlado en gran medida por el gobierno federal y los demandados no realizaron ningún análisis ambiental antes de construir y poner en funcionamiento la instalación», había alegado Williams, que dio 60 días al gobierno para vaciar el centro.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones dio la razón a Trump y suspendió el desmantelamiento.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó su beneplácito por esta decisión. «GRAN VICTORIA PARA ALLIGATOR ALCATRAZ. La orden de hoy es una victoria para el pueblo estadounidense, el Estado de derecho y el sentido común», señaló en un posteo en X.

«Esta demanda nunca tuvo que ver con el impacto medioambiental de convertir un aeropuerto en funcionamiento en un centro de detención. Siempre ha tenido y seguirá teniendo que ver con los activistas y jueces partidarios de las fronteras abiertas que intentan impedir que las fuerzas del orden expulsen de nuestras comunidades a extranjeros peligrosos y delincuentes, y punto», añadió.

Cactus24 04-09-2025

