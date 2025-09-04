Cinco pescadores se ahogaron en el Lago de Maracaibo

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Cinco pescadores zulianos murieron ahogados al zozobrar sus lanchas debido a una fuerte lluvia con ráfagas de viento que los sorprendió en el Lago de Maracaibo cuando ejercían faena.

Funcionarios de Protección Civil Zulia, Bomberos de la Cañada de Urdaneta y la Policía Nacional rescataron este miércoles 3 de septiembre cuatro cadáveres identificados como Argenis Fernández, de 54 años, Jonny Galué Polanco, de 36 años, Yorman Castillo Ortega, de 31 años, y Yovani Benito González, de 41 años rescatado este jueves.

Medios zulianos reseñan que una mujer identificada como Mariza González continúa desaparecida, mientras un sexto pescador sobrevivió al naufragio.

Cactus24 04-09-2025

