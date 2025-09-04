Caribbean Airlines suspende vuelos de septiembre Trinidad y Tobago-Maiquetía

Caribbean Airlines anunció este jueves la suspensión temporal de sus operaciones entre Puerto España (Trinidad) y Caracas, Venezuela, durante todo septiembre de 2025, sin informar los motivos. La medida impacta directamente a los vuelos BW 300 y BW 301, programados para los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre.

La aerolínea opera una frecuencia semanal, los días sábados, entre ambas capitales.

OPCIONES PARA LOS PASAJEROS

La compañía informó que los clientes con reservas confirmadas en las rutas afectadas están siendo contactados directamente. Estos podrán optar por:

– Reprogramar su viaje sin penalización, siempre que se mantenga la misma cabina y sujeto a disponibilidad.

– Solicitar un reembolso completo de sus boletos a través del Call Centre de Caribbean Airlines, las oficinas de boletos o agencias de viaje.

– Ser reacomodados en vuelos futuros de Caribbean Airlines sin cargos adicionales.

Además, la aerolínea confirmó que facilitará la reubicación en otras aerolíneas, siempre que existan asientos disponibles, garantizando alternativas para los pasajeros que deban volar durante el mes de la suspensión.

Para acceder a cualquiera de estas soluciones, Caribbean Airlines pone a disposición sus canales oficiales:

Caracas: +58 212 762 4389 / +58 212 761 4478

Trinidad y Tobago: +1 868 625 7200

Por el momento, la suspensión aplica únicamente a septiembre de 2025. Caribbean Airlines aclaró que informará a través de sus canales oficiales si la medida se extiende más allá de ese mes.

04-09-2025

