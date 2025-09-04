Cabello pidió extradición de alias «HD : aseguró que la captura fue gracias al gobierno de Venezuela

El ministro del Interior Diosdado Cabello aseguró en las últimas horas, durante una transmisión de un programa de televisión, que la captura de Henderson Dorante Parra, alias “HD” cabecilla del Tren de Aragua, que se realizó en la ciudad de Cúcuta, se produjo gracias a la información suministrada por Venezuela.

“Ahorita Colombia agarró a uno, en Cúcuta, ese sí es del Tren de Aragua. Y adivinen quién les pasó la información, nosotros” dijo Cabello.

Agregó que “para allá se fueron y nosotros esperamos que nos lo manden, porque acá lo vamos a juzgar. Aquí vamos a juzgar a todos”.

El operativo se realizó el 2 de septiembre , tras meses de seguimiento en los que el fugitivo se mantuvo oculto llevando una vida de lujos.

La captura fue posible gracias a una acción conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela.

De acuerdo con las autoridades, alias HD era considerado el principal articulador logístico y financiero de la organización criminal en las fronteras de Colombia y Ecuador. Por esta razón, la Policía calificó la operación como un golpe contundente en el proceso de desmantelamiento de la banda trasnacional.

Cactus24 (04-09-2025)

