Asesinan a niño que jugaba a tocar el timbre

La Fiscalía del Condado de Harris presentó formalmente el cargo de asesinato en primer grado, tras la muerte de un niño hispano de 11 años identificado como Julián Guzmán, ocurrida la noche del sábado 30 de agosto de 2025 en el este de Houston.

De acuerdo con el expediente judicial certificado por la Corte de Distrito del Condado de Harris, y revisado por Univision 45, la víctima fue herida de un disparo en la espalda después de participar, junto con un primo, en una broma conocida como “ding dong ditch”, que consistente en tocar la puerta de una casa y correr como parte de una travesura.

Un juez determinó, durante la mañana del 3 de septiembre, una fianza de un millón de dólares para Gonzalo León Jr. Además del monto económico, la corte estableció una serie de condiciones estrictas que deberá cumplir mientras enfrenta el proceso judicial.

Entre las medidas dictadas por la autoridad, se ordenó que al acusado se le retiren los pasaportes, con el fin de evitar cualquier intento de salida del país. También se le prohibió tener contacto con los familiares de las víctimas ni con los niños que presenciaron los hechos.

Asimismo, el juez dispuso que el imputado no podrá utilizar redes sociales, ni hacer uso o portar armas de fuego. Tampoco podrá consumir alcohol, como parte de las restricciones impuestas por el tribunal.

Otra condición clave será el uso obligatorio de un monitor electrónico, que permitirá a las autoridades supervisar constantemente su ubicación y asegurar que cumpla con las restricciones establecidas.