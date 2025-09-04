Al menos cinco heridos en atropello en Berlín

En Berlín, un coche atropelló este jueves a un grupo de personas, hiriendo a varias, entre ellas, a tres niños. Según las primeras investigaciones policiales, el coche se salió de la calzada, se subió a la acera y atropelló a varias personas.

El accidente ocurrió en Berlín-Wedding, en la calle Seestraße, esquina con Nordufer. Según los bomberos, una educadora resultó gravemente herida. Tres niños y el conductor resultaron con heridas leves. Los heridos fueron trasladados a un hospital. Otras 14 personas también fueron examinadas, según los bomberos.

El accidente ocurrió este jueves por la tarde, alrededor de la 1:10 p. m. (hora local), según el periódico Bild. La Policía está investigando las circunstancias.

Un portavoz de la Policía no pudo proporcionar inicialmente información sobre el conductor. Los motivos del atropello no están claros por el momento.