Agentes de inmigración arrestan a un hombre acusado de remover uno de sus vehículos durante la redada

Un conductor de grúa del sur de Los Ángeles fue arrestado por una denuncia penal federal alegando que remolcó ilegalmente un vehículo gubernamental utilizado por la policía durante un arresto relacionado con inmigración.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa el martes por la mañana indicando que Bobby Núñez, de 33 años, fue acusado de un cargo de robo de propiedad del gobierno.

@abc7la New video released by the U.S. Department of Justice shows a rogue tow truck driver snatching an #immigration agent’s government SUV in the middle of a #raid in downtown #LosAngeles in August. The raid targeted a popular influencer, TatianaMartinez, who was reportedly livestreaming the immigration enforcement activity to thousands on TikTok. The same video shows her being pulled from her car and arrested. ♬ original sound – ABC7LA

Núñez interfirió con los agentes del orden público federal que realizaban tareas de control de inmigración en el centro de Los Ángeles. El caso involucraba a una mujer colombiana de 23 años llamada Tatiana Mafla-Martínez, cuyo vehículo fue rodeado por dos vehículos gubernamentales, lo que le impidió escapar.

“Ambos vehículos gubernamentales tenían sus luces de emergencia activadas durante este incidente, que ocurrió a la salida del estacionamiento de un complejo de apartamentos de lujo”, declaró el Departamento de Justicia el martes.

Mientras los agentes intentaban arrestar a Mafla-Martínez, se produjo un forcejeo y Núñez se acercó a su vehículo. Según el Departamento de Justicia, Núñez comenzó a presionar la puerta del copiloto del vehículo de Mafla-Martínez contra uno de los agentes, quien lo amenazó con arrestarlo.

Tras enterarse de que los agentes estaban realizando una investigación federal, Núñez los insultó y les dijo que ‘algo les iba a pasar’, informaron las autoridades federales. Un segundo hombre se acercó al vehículo de Martínez para interferir con los arrestos.

Mientras los agentes se dirigían al segundo hombre, Núñez supuestamente se subió a su grúa y remolcó uno de los vehículos del gobierno que bloqueaban el de Mafla-Martínez. Según el Departamento de Justicia, el vehículo que remolcó tenía las llaves dentro y también un arma de fuego, aunque estaba guardado en una caja fuerte.

La grúa de Núñez fue encontrada dos días después estacionada en un espacio de estacionamiento asignado en el mismo complejo de apartamentos de lujo donde ocurrió el incidente; sin embargo, los funcionarios recién arrestaron a Núñez el martes.

El fiscal federal Bill Essayli publicó un video del incidente , que incluía imágenes del arresto de Mafla-Martínez y de Núñez remolcando el vehículo del gobierno.

Si es declarado culpable de los cargos, enfrentaría una sentencia máxima de 10 años en una prisión federal.

