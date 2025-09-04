26 países se comprometen a desplegar tropas en Ucrania en caso de un cese al fuego con Rusia

26 países se comprometieron este jueves a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese al fuego con Rusia, con el objetivo de disuadir a Moscú de volver a atacar a su vecino, anunció el presidente francés Emmanuel Macron.

Estados Unidos todavía no ha concretado su contribución, considerada indispensable por varios de estos países, principalmente europeos.

Los Estados prometieron «estar presentes en tierra, mar o aire», declaró Macron en una rueda de prensa en París, tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios, que reúne a una treintena de países aliados de Kiev, informa DW.

Según estos planes, cuyos detalles y contribuciones por país se negó a revelar, «el día en que cese el conflicto, se desplegarán las garantías de seguridad», explicó, ya sea mediante un «alto al fuego», un «armisticio» o un «tratado de paz».

Por lo tanto, no se trata de «librar una guerra contra Rusia», sino de disuadirla de volver a atacar Ucrania en el futuro, agregó.

Cactus24 04-09-2025

