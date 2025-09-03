Tribunal de Apelaciones de EE.UU. impide uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos resolvió que el presidente Donald Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para ejecutar deportaciones aceleradas de ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer al grupo denominado Tren de Aragua. La decisión abre la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema.

El fallo fue adoptado por un panel de tres jueces del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, que por mayoría de dos votos a uno concluyó que la norma no resulta aplicable en ausencia de un estado de guerra formalmente declarado. La administración Trump había argumentado que existía una invasión extranjera a través de la migración.

La Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde 1798, faculta al Ejecutivo a expulsar a ciudadanos de países con los que Estados Unidos se encuentre en guerra. El tribunal señaló que la llegada de migrantes no constituye una fuerza armada ni organizada capaz de ser considerada como una incursión militar.

La Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU) presentó la demanda contra la aplicación de la medida y sostuvo que la decisión reafirma que el Presidente no puede invocar facultades de guerra fuera de los parámetros legales establecidos.

La resolución del tribunal de apelaciones tiene efecto en los estados de Luisiana, Misisipi y Texas, donde se habían aplicado deportaciones bajo esta interpretación de la ley, hasta que la Corte Suprema adopte un pronunciamiento definitivo.

Cactus24 03-09-2025

