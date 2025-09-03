Tigre atacó a su propia veterinaria en un zoológico de México

La veterinaria Alejandra Mora fue atacada por el tigre “Rayitas” en el parque Camino Real del Tigre en Mazamitla, Jalisco (México). ⁣

Ella asegura que todo se trató de un juego brusco por parte del felino y ambos están bien. ⁣
El hecho se dio mientras la veterinaria realizaba labores de rutina. Según explicó más tarde, el impermeable que portaba atrajo la atención del tigre, lo que motivó que este intentara jugar con la prenda.

Alejandra también agradeció la preocupación de los visitantes y aclaró que la intervención del personal capacitado del parque fue clave para evitar que el animal se alterara.⁣
