Putin propone a Zelenski reunión en Moscú

En el marco de la conmemoración de los 80 años de la Gran Guerra Patria china contra el imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Rusia Vladimir Putin asistió al desfile militar en la Plaza Tiananmén y posteriormente ofreció una rueda de prensa donde habló sobre varios temas de interés global.
Frente a la prensa internacional el presidente ruso ha propuesto a Zelenski celebrar en la capital rusa, Moscú, una reunión bilateral sin ningún tipo de condiciones: «Si Zelenski está listo, que venga a Moscú», expresó el líder ruso.
El presidente ruso ha expresado claramente que debe existir condiciones reales de seguridad para intentar una reunión que llegue a acuerdos reales sin ningún tipo de presión: «La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro». Este es el argumento de Putin quien ha criticado la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN.
Pero además expresó Putin: «Si la reunión con Zelenski está bien preparada, entonces estoy listo para reunirme (…) ¿Pero tiene algún sentido reunirme con él?», dejando abierta las posibilidades de una reunión entre ambos mandatarios en conflicto real bélico.
Cactus24 03-09-2025
