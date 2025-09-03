Petro calificó de asesinato ataque de EE.UU. a barco con drogas que dejó 11 muertos en el Caribe

El presidente de Colombia Gustavo Petro rechazó en su cuenta de X, la operación dado a conocer en un video que fue publicado por el secretario de Estado Unidos Marco Rubio, donde se observa un ataque de Estados Unidos a una embarcación con drogas en aguas del Caribe, que dejó 11 muertos.

Petro fue enfático en decir que “si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”. Reveló el mandatario que “llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son grandes narcos, sino jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”.

“Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”, escribió Rubio en un mensaje en la red social X en medio de la publicación de las imágenes del ataque.

Horas antes, Trump se había adelantado al anuncio, en un acto en la Casa Blanca, donde escribió que el Ejército estadounidense había “liquidado a tiros” y “eliminado” una embarcación que transportaba drogas y que había partido de un puerto venezolano.

Cactus24 (03-09-2025)

