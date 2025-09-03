Pete Hegseth advierte más operaciones militares contra organizaciones criminales en el Caribe

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el miércoles que las operaciones militares contra los traficantes de narcóticos ilegales no se detendrán con el ataque que tuvo lugar ayer contra una embarcación en el Caribe.

«Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en los barcos, porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros, y no se detendrá sólo con este ataque», dijo Hegseth en Fox News.

«Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte», agregó.

El ejército de Estados Unidos mató a 11 personas el martes en un ataque a una embarcación que presuntamente transportaba droga, dijo el presidente Donald Trump, en la primera operación conocida desde el reciente despliegue de buques de guerra de su administración en el sur del Caribe.

El gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado el martes por el presidente de Donald Trump, con imágenes del ataque contra la embarcación.

Cactus24 (03-09-2025)

