Permitió que su pitbull atacara sin piedad a otro perro que había ingresado a su propiedad

Este martes fue capturado por funcionarios de la Policía regional un hombre por un caso de maltrato animal ocurrido en Yaracuy.

El implicado es un sujeto de 50 años, residenciado en el urbanismo Ciudadela Hugo Chávez.

Este aparentemente permitió que su perro pitbull atacara sin piedad a otro can que había ingresado a una propiedad de él ubicada en Independencia.

De hecho, la noticia se obtiene toda vez que el mismo hombre grabó un vídeo del momento de la agresión y se oye perfectamente cuando instruye a su perro a agredir al otro.

Dicho video se hizo viral y llegó a manos de los funcionarios del Sipey (Policía del estado) quienes dieron captura al hombre la tarde del martes en las adyacencias de la Alcaldía de San Felipe.

La pelea de dichos perros habría ocurrido horas antes en una propiedad de dicho hombre ubicada en el municipio Independencia, reseña la información de Yaracuy al Día.

Cactus24 (03-09-2025)

