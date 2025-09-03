ONU: Diferencias entre los países deben resolverse con la ley internacional y la carta de Naciones Unidas

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, destacó este miércoles  que las diferencias entre los países «deben resolverse de acuerdo con la ley internacional y la carta de Naciones Unidas».

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Dujarric, evitó referirse al ataque de militares estadounidenses a una embarcación con drogas en el mar Caribe y aludió a la complejidad de la lucha contra las drogas y el crimen transfronterizo.

Reiteró que quienes luchen contra ese flagelo deben hacerlo «según el imperio de la ley».

Cactus24 03-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

 

 

 

Cactus24 03-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor