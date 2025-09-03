ONU: Diferencias entre los países deben resolverse con la ley internacional y la carta de Naciones Unidas

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, destacó este miércoles que las diferencias entre los países «deben resolverse de acuerdo con la ley internacional y la carta de Naciones Unidas».

Dujarric, evitó referirse al ataque de militares estadounidenses a una embarcación con drogas en el mar Caribe y aludió a la complejidad de la lucha contra las drogas y el crimen transfronterizo.

Reiteró que quienes luchen contra ese flagelo deben hacerlo «según el imperio de la ley».

