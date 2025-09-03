Marco Rubio sobre acciones de EEUU. en el Caribe: «No voy a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro»

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que no va «a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro» al ser preguntado sobre si Washington planea atacar militarmente a Venezuela, valiéndose del contingente militar que ha desplegado en el Caribe, desde el que asegura haber hundido un navío que presuntamente partió del país caribeño con drogas a bordo.

«No voy a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro», respondió Rubio a medios a bordo del avión en el que viaja a México para realizar una visita de dos días clave, en la que tratará la cooperación entre ambos vecinos en la lucha contra organizaciones del narcotráfico, tanto mexicanas como de origen venezolano y conexiones transnacionales como el Tren de Aragua o Cartel de los Soles.

Rubio insistió en todo caso en que el ataque militar sobre la embarcación en el Caribe, cuya ubicación no precisó, se enmarca en la ofensiva de Estados Unidos contra el tráfico de drogas.

«Esta es una operación antidrogas. Vamos a enfrentar a los carteles de la droga dondequiera que estén y dondequiera que operen contra los intereses de EE.UU.», aseguró el principal responsable de la diplomacia estadounidense, que remitió a los periodistas al Pentágono para más detalles.

