Los Premios Juventud reconocerán a Carlos Vives y Myke Towers como ‘Agentes de Cambio’

Carlos Vives y Myke Towers serán reconocidos por los Premios Juventud como ‘Agentes de cambio’ por «su compromiso inquebrantable con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en toda América Latina».

Ambos artistas internacionales serán homenajeados durante la ceremonia que tendrá lugar en Panamá el 25 de septiembre.

Vives recibirá este reconocimiento «por su dedicación de décadas al desarrollo cultural y comunitario en Colombia y América Latina», indicó la organización en un comunicado, donde destaca especialmente la labor de su fundación ‘Tras la perla’.

Esta asociación «lidera iniciativas sostenibles enfocadas en mejorar la educación, el bienestar y la conservación del medio ambiente en Santa Marta y sus alrededores» y «pone un fuerte énfasis en la preservación del legado afrocolombiano e indígena, trabajando por construir un modelo social inclusivo y resiliente», señaló.

Mientras que la distinción para Towers se debe a «su trabajo de alto impacto con la Young Kingz Foundation».

Esta ONG está dirigida a empoderar a las comunidades vulnerables, principalmente en Puerto Rico y América latina a través del acceso al deporte, la educación y a oportunidades de desarrollo personal.

En este sentido, el comunicado indicó que el año pasado la fundación «remodeló siete gimnasios de boxeo en colaboración con el Municipio de San Juan» y que tiene previsto un programa piloto de entrenamientos de fútbol mezclados con la nutrición, al mismo tiempo que busca extenderse a otras áreas.

Además de recibir ambos reconocimientos, los artistas también actuarán durante la ceremonia de premios. Carlos Vives interpretará primero junto al Grupo Niche el sencillo ‘La tierra del olvido’, y luego tendrá una colaboración sorpresa con Sergio George.

Towers interpretará éxitos recientes de su nuevo álbum como ‘Soleao’, ‘Expectativas’ y ‘Tengo celos’, además del tema ‘Degenere’.

Información de Efe

Cactus24 (03-09-2025)

