Joven denunció a su tío de robarle el celular

Un individuo de 28 años fue aprehendido por funcionarios de Policarirubana, tras la denuncia interpuesta por una joven, quien directamente acusó a su tío de la desaparición de un celular de su propiedad.

El detenido en cuestión tiene 28 años de edad, obrero, domiciliado en la manzana 5 de Ciudad Federación (Punto Fijo), quien ahora es investigado por la desaparición del equipo.

La intervención de Policarirubana fue oportuna en este caso, precisó el C/J (MSc) Robert Cuicas, director general de Policarirubana; porque se logró dar con la captura del responsable del hecho y, al mismo tiempo, se recuperó el teléfono.

La Fiscalía Sexta del Ministerio Público tiene a cargo las investigaciones plasmadas en el expediente DC-09-0136-25.⁣

Prensa Policarirubana

Cactus24 (03-09-2025)

