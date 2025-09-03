Imputados por hurto en el Hospital Clínico Universitario

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El Fiscal General Tarek William Saab informa que fueron imputados y privados de Libertad por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, Luis Rojas y Máximo Escalona.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Estos sujetos sustrajeron del Hospital Clínico Universitario cables de cobre, cabillas y navajas con el fin de ser comercializados y así lucrarse económicamente.

Rojas y Escalona enfrentarán cargos por el delito de tráfico de material estratégico, añadió Saab en redes sociales

Cactus24 03-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor