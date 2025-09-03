Imputados por el tráfico de noventa panelas de marihuana y tres panelas de cocaína en Mauroa

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Agreda Narváez Eney José de 37 años de edad y Valdez Mañez Eiglees Marbella de 40 años de edad, fueron imputados y privados de libertad por el Ministerio Público de Falcón, por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Dichos delincuentes intentaban trasladar noventa panelas de presunta droga (marihuana) con un peso total de 47,3 kg , tres panelas de cocaína con un peso total de 3,2kg, setenta y nueve dolares, cien mil pesos colombianos y dos equipos telefónicos en el sector Los Pedros, municipio Mauroa, carretera Nacional Falcón-Zulia.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Según la nota de prensa difundida hace días por CZGNB-13 (FANB), los sujetos se trasladaban en sentido Maracaibo- Coro, en vehículo particular, tipo pick up, marca Chevrolet, modelo Cheyenne 4×2, color blanco.

Cactus24 (03-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Dos detenidos con noventa panelas de marihuana y tres panelas de cocaína en Mauroa

Artículos relacionadosMás del autor