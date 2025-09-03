Hallan en Argentina un cuadro robado por los nazis a un coleccionista judío

Un hallazgo inesperado reveló la presencia de una obra de arte robada por los nazis hace más de 80 años en Argentina, según informó BBC.

Se trata del «Retrato de una dama», del pintor barroco Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que había pertenecido al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker, desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial.

La pieza fue identificada luego de que apareciera en una fotografía publicada en el sitio web de una agencia inmobiliaria, donde se promocionaba la venta de una casa en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros de Buenos Aires.

En la imagen, el cuadro colgaba sobre un sofá del living.

La propiedad pertenecía a Friedrich Kadgien, oficial de las SS y asesor financiero de Hermann Göring, uno de los principales jerarcas del régimen nazi.

Kadgien huyó de Europa tras la guerra y terminó radicado en Argentina, donde se transformó en empresario.

El periódico holandés Algemeen Dagblad (AD) fue el que rastreó la obra, tras años investigando el paradero de las piezas saqueadas a Goudstikker.

Las obras saqueadas a Goudstikker

Jacques Goudstikker fue un reconocido coleccionista de arte en Ámsterdam y ayudó a judíos a escapar del nazismo.

Murió en 1940, en un accidente a bordo de un barco mientras huía de los Países Bajos. Tras su muerte, más de 1.100 obras de su colección fueron adquiridas en una venta forzada por jerarcas nazis, incluyendo al propio Göring.

Algunas piezas fueron recuperadas tras la guerra y exhibidas en museos de Ámsterdam. En 2006, su nuera Marei von Saher logró la restitución de 202 obras, pero el retrato de Ghislandi seguía desaparecido.

