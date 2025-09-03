Gobierno de Trump cancela la extensión de TPS para Venezuela de 2021

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria Kristi Noem pusieron fin a la designación de 2021 del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, según informó la agencia en un comunicado de prensa, indicando que expirará el 10 de septiembre de 2025.

“Al menos 60 días antes del vencimiento de una designación de TPS, la secretaria de Seguridad Nacional, tras consultar con las agencias gubernamentales estadounidenses correspondientes, debe revisar las condiciones en el país designado para el TPS para determinar si se siguen cumpliendo las condiciones que justifican la designación y, de ser así, por cuánto tiempo extenderla”, dice el comunicado.

“Tras consultar con colaboradores interinstitucionales, la secretaria Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS. La decisión de la secretaria se basó en una revisión de las condiciones en Venezuela realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y en consulta con el Departamento de Estado. La secretaria ha determinado que la terminación de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela de 2021 es necesaria porque es contraria al interés nacional”, según el comunicado de prensa.

Durante la presidencia de Biden, se establecieron dos designaciones de TPS para Venezuela.

La primera fue establecida en 2021 y la segunda, en 2023.

