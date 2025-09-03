Entregan rehabilitado CDI «Pedro de Armas» en Coro

Ubicado en la parroquia San Antonio del municipio Miranda, el transformado Centro de Diagnóstico Integral (CDI) «Pedro de Armas» impactará en más de 100 mil habitantes agrupados en los 23 circuitos comunales que integran el punto y círculo.

La entrega de la rehabilitación de este centro de salud estuvo a cargo del gobernador Víctor Clark, la Autoridad Única de Salud, Jean Carlo Sánchez, la coordinadora del CDI Yulitza Acosta y el alcalde Henry Hernández, en un pase televisivo con el presidente Nicolás Maduro.

Durante su intervención, el mandatario regional describió que el CDI ahora cuenta con emergencia las 24 horas, unidad de cuidados especiales, quirófano, triaje, sala de shock, rayos X, área de nebulización, sala de tratamiento, sillón odontológico, sala de inmunización, entre otros.

“Este renovado espacio de atención médica aspira a atender diariamente entre 300 a 350 pacientes de manera gratuita, gracias a su esfuerzo Presidente para fortalecer la salud de la región”, dijo.

Sánchez detalló que el área de hospitalización ahora cuenta con 14 camas, ocho asignadas para pacientes masculinos y seis para pacientes femeninas, mientras que el equipo de rayos X es de última generación para afianzar la capacidad de respuesta y la calidad de atención.

En última instancia, Yulitza Acosta expresó la satisfacción de la comunidad por esta obra significativa que refleja el compromiso del gobierno nacional de asegurar una atención médica óptima para todos los habitantes, especialmente para los más vulnerables.

Prensa Gobernación de Falcón

Cactus24 (03-09-2025)

