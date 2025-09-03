El Ministerio de Educación inaugurará 30 escuelas y rehabilitará 300 para el año escolar 2025-2026

El Ministerio del Poder Popular para la Educación inaugurará 30 escuelas, además de rehabilitar 300 planteles académicos en todo el territorio venezolano para el nuevo año escolar 2025-2026, así lo informó el titular de dicho despacho, Héctor Rodríguez, a través de su canal de Telegram.

«Vamos a inaugurar 30 nuevas escuelas y continuamos con la rehabilitación de más de 300 instituciones. La meta es atender mensualmente una escuela por municipio para garantizar una infraestructura escolar óptima a los estudiantes», declaró Rodríguez.

En la misma instancia, recalcó que el próximo lunes 8 de septiembre iniciarán las labores administrativas y de planificación en los planteles; aunado a una reunión online con personal docente, administrativo y obrero; así como voceros estudiantiles y del movimiento de familia para presentar el Calendario Escolar.

Por otra parte, indicó que los docentes gozarán de jornadas de formación del 9 al 12 de septiembre, los cuales se basarán en los programas de contenidos educativos.

Cactus24 03-09-2025

