Desmantelan banda que hurtaba equipos de maquinaria pesada en PDVSA Anzoátegui

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pertenecientes a la Delegación Municipal Pariaguán, ha desmantelado una banda delictiva especializada en el hurto de equipos y piezas de maquinaria pesada dentro de las instalaciones de Pdvsa, ubicada en el sector La Manga, municipio José Gregorio Monagas, parroquia Zuata, estado Anzoátegui.

Los delincuentes identificados como Humberto Daniel González García (20), José Ramón Rivas Bernaez (31), con registro por tráfico de material estratégico, robo genérico, violencia y porte ilícito, Orlando Rafael Lazarde Dallas (41), con registros por posesión de estupefacientes, hurto de ganado y robo genérico, Eduardo José Pérez Cabeza (36) y, Cesar Augusto Veliz Quintana (24), operaban en distintas horas del día, aprovechando su conocimiento del lugar para sustraer de manera habilidosa piezas de alto valor como motores, turbos, cables, bielas, cámaras y pistones.

Posteriormente, los criminales comercializaban las piezas robadas a un tercero, aún por detener, quien se encargaría de los trámites para sacar dicho material del territorio venezolano y, así obtener un beneficio económico.

Tras la detención de los mencionados, se recuperó un motor industrial de transmisión manual, perteneciente a Pdvsa, tres motos y, tres celulares; quedando a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 (03-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.