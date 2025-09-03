De la pensión a la discoteca: la mujer que se convirtió en Dj a los 81 años

Ella deja caer el ritmo y se mueve a su ritmo, haciendo girar los discos como una profesional mientras sus lentejuelas de pies a cabeza brillan bajo las luces: DJ Gloria, de 81 años, está llenando las pistas de baile de toda Suecia.

«Llevo 16 años como DJ. Hoy en día soy realmente buena… No hay nadie a quien no pueda llevar a la pista de baile», declaró a la AFP en su residencia de ancianos en un frondoso barrio del sur de Estocolmo.

DJ Gloria, cuyo verdadero nombre es Madelein Mansson, toca en los clubes nocturnos más populares de Suecia con conciertos especiales para mayores de 50 años (¡se requiere documento de identidad!) que atraen principalmente a mujeres que solo quieren bailar.

En una noche reciente en el club Josefina, en la costa de Estocolmo, su lista de canciones incluía éxitos que hacían bailar a las caderas, como Mamma Mia , Funkytown , Moves Like Jagger y I’ve Been Thinking About You .

«Es simplemente fantástica», declaró a la AFP Eva Jakobson, de 63 años, mientras se tomaba un descanso de la pista de baile.

O sea, a esa edad… ella aporta tanta energía y amor. Si tienes más de 55 años, no es tan fácil encontrar un lugar para ir (a bailar). Y Gloria acaba de empezar esto para todos nosotros.

Otra asistente a la fiesta, Louise, de 69 años, estuvo de acuerdo.

«Es la mejor DJ que hemos tenido en Suecia», dijo.

Ella promueve a todas estas mujeres. Las fortalece. Míralas, son jóvenes para siempre. ¡Me encanta!

Mansson decidió convertirse en DJ después de que su marido falleciera cuando ella tenía 62 años, después de nueve años de cuidarlo las 24 horas del día.

«Estaba deprimida. Apática y triste», recordó.

Decidió ser instructora de aeróbic. Componer la música para sus clases fue muy divertido, y sus listas de reproducción fueron creciendo cada vez más.

Una noche, mientras cenaba con amigos, estábamos sentados afuera, era verano y bebíamos vino, y me oí decir: «Creo que voy a ser DJ».

‘En la cama a las 11:00 pm’

El hijo DJ de una amiga le dio tres lecciones privadas y ella siguió su camino.

«Al principio era muy mala», admitió. Visitó otros clubes para ver cómo trabajaban los DJ.

Descubrió que no había un solo club sueco que abriera antes de las 11 de la noche.

¡Qué escándalo! Quiero estar en casa y en la cama a las 23:00. Así que le pregunté a un amigo: «¿Te gustaría montar una discoteca para mayores de 50 conmigo?».

El amigo estuvo de acuerdo y ahora dirigen una empresa juntos.

Los conciertos de DJ Gloria suelen comenzar alrededor de las 6:00 p. m. y finalizar alrededor de las 11:00 p. m.

Comienza cada set con I Will Survive de Gloria Gaynor.

«Es perfecta para empezar una discoteca… Tiene entre 116 y 118 pulsaciones por minuto. Así que no es ni demasiado rápida ni demasiado lenta», dijo. «Y la letra es buena».

A veces, termina la velada con la versión de At Last de Beyoncé, o un poco de Elvis, o «a veces con Thunderstruck de AC/DC si estoy de humor».

Selfies y música nueva

En sus conciertos, se puede ver a la sueca interactuando con el público, aplaudiendo, caminando y balanceándose ágilmente al ritmo de la música, con sus deslumbrantes auriculares «DJ Gloria» abrazando sus orejas.

Algunas mujeres se acercan a su stand para tomarse selfies con ella, mientras que otras le piden canciones en notas adhesivas de colores sobre una mesa auxiliar.

Mansson, que tiene una trayectoria variada como cantante de jazz, diseñadora de ropa y propietaria de un centro de jardinería, se mantiene al día con las tendencias musicales y adquiere influencias de todas las personas que conoce.

Hace poco conocí a una chica de 15 años que escuchaba a The Weeknd y a Drake. Me parecen geniales.

Y aunque ya tiene conciertos como DJ reservados con un año de anticipación, también tiene otro ajetreo secundario bajo la manga.

Estoy escribiendo un libro sobre ejercicio para personas mayores titulado ‘Suficientemente bueno: un poco, pero a menudo’.

Cactus24 (03-09-2025)

