Corte Superior de Lima sentencia al expresidente Alejandro Toledo y su esposa a 13 años de prisión

La Novena Sala Penal Liquidadora de Lima impuso 13 años y 4 meses de prisión al exmandatario de Perú, Alejandro Toledo, por lavado de activos agravado en el emblemático caso Ecoteva, relacionado con la compra de lujosas propiedades financiadas con presuntos sobornos de Odebrecht. La condena se suma a los 20 años y 6 meses que ya cumple por el caso Interoceánica Sur.

La Novena Sala Penal Liquidadora, tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, declaró fundado en parte el pedido de la Fiscalía y determinó que Toledo actuó en coordinación con representantes de Odebrecht para canalizar sobornos a través de cuentas offshore y usarlos en la compra de propiedades en Lima y Tumbes.

El núcleo de la acusación gira en torno a la empresa Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica en 2012 y vinculada directamente a la suegra de Toledo, Eva Fernenbug. Según la Fiscalía, esta compañía fue una fachada utilizada para blanquear fondos ilícitos provenientes de sobornos entregados por Odebrecht.

La Fiscalía sostiene que este entramado financiero fue diseñado para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, constituyendo un esquema clásico de lavado de activos.

Fiscalía vs. Defensa: las posiciones enfrentadas

El Ministerio Público había solicitado 16 años y 8 meses de prisión contra Toledo, además de una reparación civil de S/ 38 millones a favor del Estado peruano. También están incluidos en el proceso:

Eliane Karp, esposa de Toledo, actualmente prófuga en Israel.

Eva Fernenbug, suegra del expresidente y propietaria formal de las propiedades adquiridas.

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo y uno de los operadores clave en la constitución de Ecoteva.

Por su parte, la defensa de Toledo sostuvo que los fondos utilizados provenían de recursos lícitos y que el proceso judicial carecía de pruebas directas. Sin embargo, el tribunal determinó que la ruta del dinero era consistente con los hallazgos de la Fiscalía y con las declaraciones de Josef Maiman, colaborador eficaz en el caso.

Cactus24 03-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.