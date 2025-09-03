Colombia intercepta embarcación con cocaína cerca de República Dominicana

La interdicción de una embarcación tipo Go Fast, en aguas del mar Caribe, cerca de las costas del municipio de Bani, República Dominicana, permitió la incautación de 448 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Durante el procedimiento, realizado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Joint Interagency Task Force South (JIATF-S), fueron detenidas dos personas que viajaban a bordo de la embarcación dotada con dos motores fuera de borda.

Infobae reseña que la incautación se concretó tras un complejo operativo que inició cuando una plataforma aérea perteneciente al Comando Aéreo de Combate No. 3 de Colombia localizó la embarcación sospechosa, procediendo a su seguimiento intensivo.

Posteriormente, el dispositivo colombiano entregó las coordenadas precisas a una aeronave dominicana, que facilitó el direccionamiento de las unidades de superficie de la Armada de República Dominicana hacia la ubicación exacta del objetivo.

En el registro de la embarcación se hallaron 18 bolsas de narcóticos, transportadas de forma oculta, que fueron puestas a disposición de las autoridades junto a los dos tripulantes aprehendidos.

Cactus24 03-09-2025

