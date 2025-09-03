Cicpc captura al asesino de una familia en Mauroa

El hallazgo de los cuerpos sin vida de Kelvis Nicolás Nava Díaz (59), Dania Gregoria Gutiérrez (60) y, Daikelys José Nava Gutiérrez (24), en el interior de su vivienda ubicada en la población de Mene de Mauroa, sector La Calle de las Flores, fue investigado por comisiones de la Delegación Municipal Dababjuro, quienes realizaron la detención del responsable cuando pretendía huir a Colombia.

Familiares de las víctimas oyeron ruidos fuertes en la casa e intentaron comunicarse con Kelvin; pero el teléfono fue atendido por Carlos Alberto Gutiérrez (34), pareja de Daikelys, quien les informó que se encontraban realizando unos arreglos en la propiedad. La mañana siguiente, el hijo de las víctimas, acudió a la casa y encontró a sus padres y hermana sin vida.

Con el trabajo de investigación realizado se determinó que el día anterior al hecho, Carlos y Daikelys, habían sostenido una fuerte discusión, donde Daikelys le dió varias bofetadas, y los padres de esta, le pidieron a Gutiérrez que se fuera de la casa debido a las constantes peleas.

Por esta razón, Carlos ALberto planificó quitarles la vida y se valió que las víctimas se encontraban dormidas, para ingresar por la parte trasera con un tubo y causarles heridas mortales en la cabeza. Luego huyó del lugar, abandonando las evidencias del crimen en el patio trasero de la vivienda.



​

​Se activaron operativos de seguridad en la zona y se contactó al puesto de control de Paraguachón, a quienes se les proporcionaron las características de Carlos, quien fue capturado cuando intentaba cruzar la frontera hacia Colombia. Al momento de su detención, le incautaron el teléfono y unas botas deportivas que pertenecían a las víctimas.

.Cactus24 03-09-2025

