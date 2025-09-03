China: Jorge Rodríguez fue recibido con honores por el presidente Xi Jinping

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, fue recibo por el mandatario Xi Jinping, durante desfile militar conmemorativo al 80 aniversario de la victoria de la República Popular de China en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y en la Guerra Mundial Antifascista.

Así lo informó el canciller de la República, Yván Gil, quien destacó el gran recibimiento que tuvo el diputado venezolano en el gigante asiático, gran aliado de Venezuela.

Asimismo, Rodríguez manifestó que su presencia en la histórica Plaza de Tiananmén, de la ciudad de Beijing, en nombre del presidente Nicolás Maduro, es en homenaje al pueblo chino.

«Traemos el abrazo de nuestro líder y del pueblo de Venezuela, para seguir fortaleciendo la construcción de un mundo más justo y soberano», escribió en Telegram.

Por otra parte, el presidente de la AN ratificó que «no habrá agresión alguna en esta tierra que pueda con el noble pueblo de Simón Bolívar».

Cactus24 (03-09-2025)

