Amor a primera vista: Joven es tendencia en redes por relación con hombre mayor

El caso de Nana Vm, una joven que comparte públicamente fotografías junto a su pareja, ha desatado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos critican la diferencia de edad mientras otros defienden su decisión.

En redes sociales se ha hecho viral el caso de una joven de Santa Marta (Colombia) identificada como Nana Vm, quien en los últimos días ha compartido varias imágenes junto a un hombre mayor que ella.

«Tú llegaste a mi vida y lo único que vi fue tu corazón”, reseñó la joven en sus redes sociales.

Las publicaciones generaron una ‘ola’ de comentarios entre sus seguidores algunos lanzaron críticas por la diferencia de edades, mientras que otros salieron en su defensa, resaltando que lo fundamental en una relación es el cariño y el respeto mutuo.

Pese a las opiniones divididas, Nana continúa compartiendo con naturalidad los momentos que pasa al lado de su pareja, dejando en evidencia que se siente feliz y tranquila con su decisión.

Cactus24 (03-09-2025)

