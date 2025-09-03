15 muertos y 18 heridos al descarrilar un famoso funicular turístico en Lisboa

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las cuales cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles.

El funicular volcó y su techo quedó completamente aplastado. En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

El vagón descarriló en la curva, chocando con un edificio, para después volcar con un «estruendo enorme», dejando al tranvía «completamente destrozado».

Según su testimonio, había unas 43 personas adentro y en los alrededores del funicular. La zona está habitualmente transitada por turistas, muchos de ellos tratando de comprender lo que había pasado.

Cactus24 03-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.