Venezolano con asilo es detenido por ICE al quedar en medio de una persecución en Washington

Un joven venezolano de 29 años fue detenido el 30 de agosto por ICE en el noroeste de Washington, DC, luego de quedar atrapado en una persecución policial que terminó con un accidente de tránsito.

La familia de Óscar David Colmenares Gómez alega que agentes federales de inmigración usaron fuerza excesiva durante el operativo, a pesar de que el hombre cuenta con protección migratoria activa en Estados Unidos.

Videos grabados por residentes muestran el momento en que Colmenares, quien se desplazaba en motocicleta, fue impactado por un vehículo durante la persecución.

Testigos afirman que agentes usaron una pistola eléctrica tipo Taser contra él antes de que cayera al suelo y fuera arrestado.

«En la persecución eran muchos carros. A la moto le tiraron

electricidad como chispa de candela. En un momento un carro lo chocó y él, por miedo, dejó la moto y corrió», relató Yodanni León, amiga del detenido.

Colmenares fue esposado y subido a una ambulancia, mientras vecinos del área pedían atención médica inmediata. En imágenes grabadas por testigos, se escucha a varias personas gritando que el joven tiene asilo y TPS (Estatus de Protección Temporal).

La familia afirma que tiene todo en regla

Según sus familiares, Colmenares reside en Nueva York y viaja periódicamente al Distrito de Columbia por motivos laborales. Cuentan que posee un permiso de trabajo válido por cinco años, concedido tanto por su estatus de asilado como por el TPS, además de tener su motocicleta debidamente registrada.

Jonathan Colmenares, hermano del joven, expresó su preocupación: «Sentimos dolor, tristeza e impotencia porque somos personas buenas, con ganas de trabajar y hacer las cosas bien».

Noticias Univision estuvo presente durante una llamada telefónica entre el detenido y sus familiares este lunes. «Me han dicho que si no firmo puedo estar aquí muchos meses hasta que el juez dicte sentencia», expresó Colmenares durante la conversación.

ICE confirma la detención

El SErvicio de Inmigración y Control de Aduanas ya registra oficialmente la detención de Colmenares Gómez. Por el momento, no enfrenta cargos penales formales, aunque permanece bajo custodia mientras se determina su situación legal.

El caso ha generado indignación entre algunos sectores de la comunidad migrante, quienes consideran que se trató de un uso desproporcionado de la fuerza, especialmente contra una persona que —según documentos presentados por la familia— cuenta con estatus legal en el país.

