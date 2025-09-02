Venezolano acusado de incendiar la casa de su expareja en Chile

Un venezolano de 41 años, fue sindicado como el autor del incendio que destruyó tres viviendas en pleno casco histórico de La Serena en la región de Coquimbo, en el centro de Chile.

Según los antecedentes preliminares, tras una fuerte discusión el sujeto habría amenazado a su expareja con “quemarle la casa”, lo que finalmente concretó para luego darse a la fuga.

El hecho se registró poco antes de las 21:00 horas del domingo, cuando Bomberos recibió la primera alarma por un incendio estructural . Minutos después, la magnitud del siniestro obligó a emitir una segunda alarma.

De acuerdo con un catastro preliminar realizado por asistentes sociales del municipio, tres casas resultaron afectadas, dejando a igual número de familias en distintas situaciones de vulnerabilidad.

El sujeto habría amenazado a su expareja con quemar su hogar tras una fuerte discusión, lo que concretó finalmente la noche del pasado domingo . Posterior a ello, se dio a la fuga, según los antecedentes del hecho.

Las llamas se originaron en el inmueble donde habitaba la mujer, y rápidamente se propagaron a las casas colindantes.

El subteniente de la Primera Comisaría de La Serena, Luis Vega, señaló que la detención del hombre ocurrió en el transcurso de la madrugada de este lunes 1, y detalló que fue por el “delito de femicidio frustrado, quien posteriormente había ocasionado el incendio en el inmueble”.

“Gracias al oportuno llamado, nuestros carabineros impidieron el intento de femicidio de esta mujer”, subrayó Vega.

La segunda vivienda sufrió la destrucción de su portón. En tanto, la tercera casa estaba siendo ocupada de manera irregular por personas en situación de calle; lugar donde se habría originado el fuego.

Cactus24 (02-09-2025)

