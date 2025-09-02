Trump: Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes el que sería el primer resultado de su operativo contra el narcotráfico en aguas del mar Caribe.

El presidente Donald Trump informó desde la Casa Blanca, en una declaración a medios de comunicación, que fuerzas militares de Washington le dispararon a un barco que transportaba droga al parecer desde Venezuela.

De manera paralela, desde su cuenta en X, Marco, Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, detalló que este martes «el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada».

Venezuela alertó este lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tropas «entrenadas» de Estados Unidos están «listas y preparadas para invadir» su territorio, por lo que hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las ocho embarcaciones que, según Caracas, están desplegadas cerca de sus costas.

Cactus24 02-09-2025

