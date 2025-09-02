Transportistas insisten en fijar el pasaje mínimo en medio dólar

Representantes de los gremios de transportistas se reunieron el pasado sábado 30 de agosto con autoridades del Ministerio de Transporte en la sede del ente en Chacao, Caracas, con el fin de plantear soluciones a la crisis que atraviesa el sector, entre ellas insisten en anclar el pasaje mínimo urbano y suburbano a 0,50 centavos de dólar (medio dólar), propuesta realizada en distintas ocasiones.

Los transportistas piden que esta tarifa sea «indexada para garantizar la continuidad y sustentabilidad del servicio». Asimismo, proponen la entrega de un bono, que podría rondar los 30 dólares mensuales, para los usuarios con «comprobada dificultad económica», mencionan pensionados, jubilados, estudiantes y trabajadores del sector educación.

De igual forma, consideran necesario «combatir y minimizar la acción de las mafias del combustible, garantizando transparencia y calidad en la ejecución del subsidio al combustible». Señalan que de esa manera se puede garantizar a la población el acceso al transporte público

«El transporte público en Venezuela tiene problemas para mantener su operatividad funcional debido a la falta de presupuestos, acceso a créditos, financiamiento, escasez de repuestos, problemas con el abastecimiento de combustibles, dificultades para el mantenimiento regular de las unidades, la crisis económica y sus derivadas negativas», dijo después del encuentro José Luis Trocel, representación del Comando Intergremial del Transporte, citado en nota de prensa.

Destacó que elementos como la alta inflación, default, recesión, devaluación constante y la dolarización de hecho genera dificultades al sector que se suman a la baja productividad y poca capacidad competitiva de la industria automotriz en todas sus áreas, lo que implica el alto costo de los insumos, productos, repuestos que en su mayoría deben ser importados (fuga de divisas) y una dependencia productiva y tecnológica.

Con información de El Pitazo

Cactus24 (02-09-2025)

